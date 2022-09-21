Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один год, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

28-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Авангард».

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Сошников играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз». Всего он провёл в лиге 87 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

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