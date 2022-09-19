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«Филадельфия» заключила пробный контракт с Анисимовым

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«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании пробного контракта с российским нападающим Артёмом Анисимовым.

Первая игра в тренировочном лагере пройдёт 24 сентября с «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба «Флайерз».

34-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Локомотив». В 27 матчах он набрал 19 (8+11) очков.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Анисимов играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Всего он провёл в лиге 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Ранее американский защитник Бреннан Менелл поделился эмоциями от подписания контракта с московским ХК «Динамо».

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