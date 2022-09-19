Менелл — о переходе в ХК «Динамо»: я сделал всё, чтобы не упустить этот шанс

Американский защитник Бреннан Менелл поделился эмоциями от подписания контракта с московским «Динамо».

«Сам раньше играл в КХЛ. Это очень хорошая лига. В прошлый раз мне всё понравилось. И когда появилась возможность приехать в такой крутой клуб, как московское «Динамо», сделал всё, чтобы не упустить этот шанс», — цитирует Менелла «Матч ТВ».

Он также отметил, что его окружение было очень счастливо за него, услышав новость о переходе в российский клуб. По словам, хоккеиста, его родственники прилетят навестить его в Россию, когда сделают визу.

Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Менелл в сезоне-2021/22 выступал за «Торонто Марлиз» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 38 матчах и набрал 11 очков (1 + 10).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что сборная России может принять участие в Кубке мира 2024 года.