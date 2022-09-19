военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Менелл — о переходе в ХК «Динамо»: я сделал всё, чтобы не упустить этот шанс

Короткая ссылка
Американский защитник Бреннан Менелл поделился эмоциями от подписания контракта с московским «Динамо».
Менелл — о переходе в ХК «Динамо»: я сделал всё, чтобы не упустить этот шанс
  • AP

«Сам раньше играл в КХЛ. Это очень хорошая лига. В прошлый раз мне всё понравилось. И когда появилась возможность приехать в такой крутой клуб, как московское «Динамо», сделал всё, чтобы не упустить этот шанс», — цитирует Менелла «Матч ТВ».

Он также отметил, что его окружение было очень счастливо за него, услышав новость о переходе в российский клуб. По словам, хоккеиста, его родственники прилетят навестить его в Россию, когда сделают визу.

Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Менелл в сезоне-2021/22 выступал за «Торонто Марлиз» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 38 матчах и набрал 11 очков (1 + 10).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что сборная России может принять участие в Кубке мира 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить