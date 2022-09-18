военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кожевников — о возможном допуске России к КМ: без нас его невозможно представить

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что сборная России может принять участие в Кубке мира 2024 года.
Кожевников — о возможном допуске России к КМ: без нас его невозможно представить
  • РИА Новости

«Честно говоря, не хочется комментировать слухи СМИ. Вот когда всё объявят по факту, тогда и будем обсуждать. Но я уже давно говорил, что так и будет. На мой взгляд, допуск сборной России до Кубка мира вполне возможен. Организаторы турнира прекрасно понимают: без нашей команды его невозможно себе представить. Какой может быть Кубок мира без Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и других? Это невозможно!» — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить