Кожевников — о возможном допуске России к КМ: без нас его невозможно представить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что сборная России может принять участие в Кубке мира 2024 года.

«Честно говоря, не хочется комментировать слухи СМИ. Вот когда всё объявят по факту, тогда и будем обсуждать. Но я уже давно говорил, что так и будет. На мой взгляд, допуск сборной России до Кубка мира вполне возможен. Организаторы турнира прекрасно понимают: без нашей команды его невозможно себе представить. Какой может быть Кубок мира без Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и других? Это невозможно!» — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.