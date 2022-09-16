В НХЛ заявили о поисках вариантов для участия России в Кубке мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.

«Сейчас мы признаём ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Фетисов считает, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной.