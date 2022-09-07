Фетисов считает, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной
- РИА Новости
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«Меня эти ребята неправильно поняли: я сказал, что это может быть одним из вариантов. Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной. Без наших звёзд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», — приводит слова Фетисова ТАСС.
НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России в предстоящем турнире находится под вопросом.
Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.