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Фетисов считает, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что российские игроки на Кубке мира по хоккею, который планируется провести в 2024 году, должны выступать отдельной командой.
Фетисов считает, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Меня эти ребята неправильно поняли: я сказал, что это может быть одним из вариантов. Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной. Без наших звёзд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», — приводит слова Фетисова ТАСС.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России в предстоящем турнире находится под вопросом.

Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.

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