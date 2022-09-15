Возвращение Овечкина к тренировкам и посещение Сергачёвым US Open: как россияне готовятся к новому сезону НХЛ

Александр Овечкин принял участие в раскатке «Вашингтона» и поддержал местную футбольную команду в матче НФЛ, а Михаил Сергачёв и Евгений Малкин посетили финал мужского турнира US Open. Андрей Кузьменко заслужил похвалу главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, а Григорий Дронов в попытке подписать контракт с клубом НХЛ заявился на турнир новичков в составе «Каролины». Как россияне готовятся к новому сезону в заокеанской лиге — в материале RT.

Возвращение Овечкина к тренировкам и популярность Сергачёва

Меньше месяца остаётся до старта нового сезона НХЛ. И хотя команды начнут тренировочные сборы лишь в третьей декаде сентября, некоторые звёздные спортсмены уже поспешили вернуться на лёд. Например, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин провёл лето на родине и был частым гостем на матчах футбольного и хоккейного «Динамо», а в середине прошлой недели отбыл в США.

«Александр Овечкин сегодня покинул Россию… Он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном», — сообщал «Спорт-Экспрессу» агент форварда Глеб Чистяков.

Также по теме Политика против зрелищности: почему у сборной России по хоккею есть шанс выступить на Кубке мира — 2024 Руководство НХЛ объявило о планах провести в 2024 году Кубок мира. На нём впервые за восемь лет смогут выступить все звёздные...

По прибытии в Штаты лидер «столичных» не стал терять время и уже успел, как заняться подготовкой к новому регулярному чемпионату, так и поддержать местную футбольную команду. Овечкин принял участие в раскатке «Кэпиталз», а спустя пару суток посетил матч НФЛ между «Коммандерс» и «Джагуарс». На стадионе он был замечен в футболке Кирка Казинса — бывшего квотербека коллектива, также выступавшего под восьмым номером.

В США вернулись и другие россияне, в том числе Евгений Малкин и Михаил Сергачёв, посетившие финал мужского турнира Открытого чемпионата США по теннису между Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом. При этом защитник «Тампа-Бэй» и вовсе признался в любви теннису, назвав его «вторым лучшим в мире» видом спорта.

Сергачёв, в целом, стал одним из главных ньюсмейкеров лета среди отечественных хоккеистов. В июле он подписал восьмилетний контракт на общую сумму $68 млн, благодаря чему уже в следующем году войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков «Лайтнинг», в августе оказался в эпицентре скандала вокруг организованного «Ак Барсом» форума. В пресс-службе клуба анонсировали появление защитника на мероприятии, но сделали это до того, как информацию до него донёс менеджер. Сначала Михаил очень бурно отреагировал на действия казанцев и назвал их действия «зашкваром», а впоследствии хоть и стал сдержаннее в комментариях, мероприятие всё же не посетил.

«Я сказал «Ак Барсу», что не приеду на конференцию, но клуб не стал удалять эту запись. Потом клуб выставил пост, в котором дал понять, что я и моя команда виноваты в случившемся. Хотя это не так. Считаю, что это ошибка «Ак Барса» и их пиарщиков. Я за свою команду буду биться до конца. У нас есть скрины переписок, где мой менеджер Николай не даёт точного согласия на моё участие, но почему-то после этого мое фото появляется на анонсе. «Ак Барс» поступил некорректно, выставив меня какой-то суперзвездой, которая всем недовольна. Хотя это совершенно не так», — заявил Сергачёв Sport24.

Уже перед самим отъездом в США защитник «Лайтнинг» вновь появился в инфопространстве, но уже по другому поводу. В СМИ появилось сообщение, что Сергачёв раздал билеты детям из местных школ на матчи своего родного «Нефтехимика» в сентябре, а впоследствии и вовсе выкупил целый сектор на арене нижнекамецев на весь сезон.

Перспективы Аскарова и шанс для Дронова

Но если Овечкин, Малкин и Сергачёв являются одними из лидеров своих команд и имеют твёрдое место в составе, то ряду их молодых соотечественников лишь предстоит доказать, что они способны успешно выступать в сильнейшей лиге мира. Так, одним из самых интригующих видится дебют в заокеанской лиге Андрея Кузьменко, на протяжении последних лет успешно защищавшего цвета СКА.

Летом форвард подписал соглашение с «Ванкувером» и уже успел впечатлить главного тренера Брюса Будро. Наставник охарактеризовал того как «мастеровитого и талантливого игрока, к тому же имеющего замечательный характер». А также признался, что с нетерпением ждёт возможности понаблюдать за ним в предсезонных встречах.

Также по теме Истекающий контракт и запрос на обмен: почему «Сент-Луис» пытается избавиться от Тарасенко Владимир Тарасенко в ближайшее время может покинуть «Сент-Луис». Нападающий до сих пор не отозвал поданный в прошлом году запрос на...

Высокого мнения в Северной Америке и о 23-летнем голкипере Данииле Тарасове, поставившем подпись под трёхлетним контрактом с «Коламбус Блю Джекетс». По мнению журналиста издания The Daily Faceoff Майка Маккенны, хотя россиянин и не самым удачным образом проявлял себя в клубе АХЛ «Кливленд Монстерз», он обладает необходимыми талантами, чтобы закрепиться в главной североамериканской лиге. А выдающиеся габариты (196 см) делают спортсмена «настоящим монстром в воротах».

Положительно влияет на его перспективы и тот факт, что уже в следующем году истекает действующее соглашение клуба с Йоонасом Корписало, вследствие чего в коллективе из Огайо вполне могут сделать ставку на более молодого игрока.

В то же время, Маккенна не был так оптимистичен относительно будущего Ярослава Аскарова, выбранного на драфте под рекордным для российских голкиперов 11-м номером. По его словам, у юной звезды могут возникнуть сложности как из-за недостатка опыта выступлений на высшем уровне, так и его нестандартной техники. Экс-вратарь СКА работает в низкой стойке, что может пагубно сказываться на его способности быстро перемещаться в створе и отражать броски в касание.

Однако он не стал окончательно списывать Аскарова со счетов и предположил, что со временем тот сможет адаптировать свой стиль к реалиям профессионального хоккея, а это способно открыть ему дорогу в состав «Нэшвилла». И если позиции Юусе Сароса не поддаются сомнению, то за место второго номера Ярослав вполне может посоперничать.

Попытается закрепиться в лиге и Григорий Дронов. Защитник магнитогорского «Металлурга» был заявлен на турнир новичков НХЛ (Prospects Showcase), в рамках которого будет защищать цвета «Каролины». В июле он подписал пробный договор с «Аризоной», но впечатлить тренерский штаб «Койотис» ему не удалось.

При этом примечательно, что ни один из вышеназванных хоккеистов не попал в список главных претендентов на приз лучшему новичку сезона по версии издания The Athletic. Да и в целом шансы россиян на завоевание «Колдер Трофи» в этом году были оценены как крайне низкие.

В топ-20 вошли лишь форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов (16-е место) и нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко (20-е). Главными же кандидатами на получение награды называются Оуэн Пауэр («Баффало»), Мэттью Бенирс («Сиэтла») и Мэйсон Мактавиш («Анахайма»), выбранные на драфте 2021 года ровно в таком же порядке.

Зато россияне довольно высоко котируются в споре за награду лучшему хоккеисту сезона («Харт Трофи»). Тот же The Daily Faceoff включил сразу трёх отечественных спортсменов в топ-10 претендентов на награду. Правда, ни Кирилл Капризов, ни Никита Кучеров, ни Игорь Шестёркин не попали в топ-3. Два слота заняли «сладкая парочка» звёзд «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а между ними вклинился лидер «Торонто» Остон Мэттьюз.