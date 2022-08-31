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В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2024

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился мнением о возможном выступлении сборной России на Кубке мира 2024 года.
В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2024
  • РИА Новости

«Можно будет его (Кубок мира. — RT) провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать?» — заявил Дэйли в подкасте 32 Thoughts.

По его словам, в случае возможного участия российской сборной или отдельных хоккеистов организаторам предстоит решить несколько вопросов. При этом Дэйли не считает, что они каким-то образом могут помешать проведению соревнований.

По словам Дэйли, в настоящее время НХЛ находится в постоянном контакте с профсоюзом игроков и его представителями. Проведение турнира планируется в феврале 2024 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал маловероятным участие сборной России по хоккею в Кубке мира 2024 года.

 

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