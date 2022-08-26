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Кожевников: участие сборной России по хоккею в Кубке мира маловероятно

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном участии сборной России по хоккею в Кубке мира.
Кожевников: участие сборной России по хоккею в Кубке мира маловероятно
  • РИА Новости

«Предсказывать не хочу и не могу. Ещё два года до турнира, много всего поменяется. Я склоняюсь к тому мнению, что наше участие маловероятно. Предположительно, будут играть в Европе, а там все упрутся», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

По его словам, если российским хоккеистам предложат играть в формате сборной НХЛ, то нужно отказываться от участия в соревновании.

Напомним, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила о возрождении Кубка мира в 2024 году. В турнире примут участие не менее восьми национальных команд, а игры будут проходить в Северной Америке и Европе.

Предыдущий турнир состоялся в Торонто в 2016 году. Победу одержала сборная Канады.

Ранее Федерация хоккея Чехии сообщила, что не будет вызывать в национальную команду игроков из клубов КХЛ.

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