Истекающий контракт и запрос на обмен: почему «Сент-Луис» пытается избавиться от Тарасенко
- Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
- AP
- © Josie Lepe
За два месяца до старта нового сезона Национальной хоккейной лиги будущее Владимира Тарасенко остаётся неясным. В прошлом году российский форвард совершил долгожданное возвращение после тяжёлой травмы и выступил более чем впечатляюще, но всё равно оказался в списке игроков, чей обмен считают наиболее вероятным. И если верить СМИ, в настоящий момент «Сент-Луис» действительно рассматривает возможность расставания с нападающим, который уже вскоре может стать свободным агентом.
Во многом в появлении слухов об отъезде Тарасенко из Миссури виноват он сам. По сообщению источников, на данный момент он так и не отозвал запрос на обмен, поданный им в прошлом году. Тогда россиянин винил врачей команды в двух неудачных операциях на плече, а также имел разногласия с партнёрами. Казалось бы, в таких условиях крайне сложно концентрироваться на игре. Но на фоне всего этого он не только не провалился, но и провёл лучший сезон в карьере. В 75 встречах он «настрелял» 82 (34 + 48) очка, стал лучшим снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса», а также занял седьмое место в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Этот приз ежегодно вручается спортсмену, показавшему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Тем не менее если год назад в прессе регулярно сообщалось о личном желании Тарасенко сменить обстановку, то на данный момент инициатива исходит уже от самого клуба. И это легко объяснить. Пусть россиянин почти полностью отыграл прошлый чемпионат, риск повторного получения травмы всё равно остаётся. А если прибавить к этому и истекающий контракт, намерение избавиться от форварда можно назвать если не логичным, то хотя бы адекватным. Ведь уже летом 2023-го Владимир может оставить «Сент-Луис» на правах свободного агента, а те лишатся шансов выручить за него хоть что-то.
Судя по всему, также считают и обозреватели авторитетного портала The Athletic, которые ставят Тарасенко на третье место в списке самых вероятных кандидатов на обмен. Выше него располагаются лишь Патрик Кейн и Джей Ти Миллер. Первый защищает цвета затеявшего тотальную перестройку «Чикаго», который уже успели покинуть четверо из семи лучших бомбардиров прошлой регулярки, включая Алекса Дебринкэта и Дилана Строума. А у второго также истекает действующее соглашение. Прошедшее первенство он завершил с 99 (32 + 67) очками в активе и наверняка потребует солидную прибавку к зарплате, но «Кэнакс» вряд ли смогут удовлетворить его требования. Сейчас он делит лишь 174-ю строчку по этому показателю ($5,25 млн).
Что касается Тарасенко, то в его приглашении заинтересованы сразу несколько представителей лиги, а сам «Сент-Луис» уже предпринимал попытку пристроить его в новую команду. Так, по данным СМИ, россиянин мог стать частью сделки по обмену Мэттью Ткачука из «Калгари», а также предлагал Канаде защитника Марко Сканделлу и выбор на драфте. Однако «Флэймз» не заинтересовались этим предложением и договорились с «Флоридой». В итоге им достались второй бомбардир прошлого первенства Джонатан Юбердо, а также Маккензи Уигар, Коул Швиндт. Кроме того, «Пантерз» пожертвовали свой пик первого раунда драфта-2025, а взамен получили шанс взять ещё одного хоккеиста в четвёртом.
Таким образом, отличная возможность усилить состав перспективным снайпером была упущена, а «Блюз» пришлось заняться поиском других кандидатов на замену Тарасенко. И, как полагают в The Athletic, одним из таковых может стать Давид Пастрняк из «Бостона». Пусть прошлый соревновательный год выдался для 26-летнего чеха не таким удачным, он всё равно остаётся крайне перспективным нападающим, способным забрасывать 40 и более шайб за турнир. Более того, этой отметки он достиг и в прошлом чемпионате, хотя и реализовывал моменты несколько хуже, чем пару лет назад. Загвоздка лишь в том, что вскоре он также станет свободным агентом и вполне может решить не задерживаться в Миссури.
Кроме того, пока неясно, насколько это выгодно самим «Брюинз». Ведь в качестве компенсации они получают более возрастного и подверженного травмам хоккеиста, которому ещё и придётся заново налаживать контакт с партнёрами. Чтобы заинтересовать их, «Сен-Луис Блюз» придётся отдать либо ещё кого-то из игроков, либо выбор на драфте. И в теории это может лишь ослабить их.
Вопрос в том, какие именно цели преследует «Сент-Луис». Если клуб не намерен выключаться из борьбы за Кубок Стэнли даже на один сезон, ему необходимо либо оставлять в составе Тарасенко, либо искать ему соответствующую замену. «Блюз» уже лишились третьего снайпера команды в лице Дэвида Перрона, а потеря россиянина создаст дефицит исполнителей данного амплуа. Если оставить Владимира за скобками, лишь один из действующих нападающих коллектива забивал больше 30 голов за регулярку в карьере. Правда, Брэндон Саад оформил это достижение в 2016-м, да и превысил отметку всего на один точный бросок.
Если же «Сент-Луис» готов пожертвовать нынешним сезоном и инициировать небольшую перестройку, то логичным будет постараться получить за Тарасенко несколько перспективных хоккеистов с продолжительными контрактами, чьё переподписание не станет проблемой как минимум в ближайшее время. Далеко не факт, что они смогут сразу восполнить отсутствие звёздного снайпера, но хотя бы будут иметь возможность сделать это в будущем.
Однако в этом случае всё будет зависеть от самого Тарасенко и того, насколько твёрдо он настроен уйти из команды. Их звено с Павлом Бучневичем и Робертом Томасом выглядит крайне перспективным, подтверждением чему стала их высокая результативность в завершившейся регулярке. В первый же год все трое установили личные рекорды по очкам и нет ничего, что могло бы помешать им превзойти их. В новом клубе Владимиру придётся заново налаживать игровые связи и далеко не факт, что всё пройдёт так же гладко.
Провернуть же сделку по Тарасенко без его ведома по-прежнему невозможно. В его нынешнем договоре значится пункт, который позволяет ему наложить вето на любой обмен с его участием. Сам же россиянин если и решит сменить прописку, то наверняка будет рассчитывать на переход в состав претендента на Кубок Стэнли. Вывод об этом можно сделать на основании того, куда он был готов уйти в 2021-м. Тогда он предоставил «Сент-Луису» список из десяти клубов, куда был готов отправиться. Он не афишировался, но в прессе предполагали наличие в нём финалиста прошедшего плей-офф — «Тампа-Бэй Лайтнинг», их соперника за звание сильнейшего на Востоке — «Рейнджерс», а также «Вашингтона», «Бостона» и «Флориды».
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