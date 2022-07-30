Истекающий контракт и запрос на обмен: почему «Сент-Луис» пытается избавиться от Тарасенко

Владимир Тарасенко в ближайшее время может покинуть «Сент-Луис». Нападающий до сих пор не отозвал поданный в прошлом году запрос на обмен, а по окончании нынешнего сезона у него истекает контракт с клубом. Сообщается, что заинтересованность в услугах 30-летнего хоккеиста выражали сразу несколько команд НХЛ, а сам «Сент-Лиус Блюз» был готов отдать его в «Калгари». При этом одним из возможных кандидатов на замену обладателю Кубка Стэнли называют звёздного форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

За два месяца до старта нового сезона Национальной хоккейной лиги будущее Владимира Тарасенко остаётся неясным. В прошлом году российский форвард совершил долгожданное возвращение после тяжёлой травмы и выступил более чем впечатляюще, но всё равно оказался в списке игроков, чей обмен считают наиболее вероятным. И если верить СМИ, в настоящий момент «Сент-Луис» действительно рассматривает возможность расставания с нападающим, который уже вскоре может стать свободным агентом.

Во многом в появлении слухов об отъезде Тарасенко из Миссури виноват он сам. По сообщению источников, на данный момент он так и не отозвал запрос на обмен, поданный им в прошлом году. Тогда россиянин винил врачей команды в двух неудачных операциях на плече, а также имел разногласия с партнёрами. Казалось бы, в таких условиях крайне сложно концентрироваться на игре. Но на фоне всего этого он не только не провалился, но и провёл лучший сезон в карьере. В 75 встречах он «настрелял» 82 (34 + 48) очка, стал лучшим снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса», а также занял седьмое место в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Этот приз ежегодно вручается спортсмену, показавшему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Также по теме На поводу у звезды: может ли продление контракта с Малкиным спровоцировать кризис в «Питтсбурге» Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» в первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ. Согласно новому соглашению,...

Тем не менее если год назад в прессе регулярно сообщалось о личном желании Тарасенко сменить обстановку, то на данный момент инициатива исходит уже от самого клуба. И это легко объяснить. Пусть россиянин почти полностью отыграл прошлый чемпионат, риск повторного получения травмы всё равно остаётся. А если прибавить к этому и истекающий контракт, намерение избавиться от форварда можно назвать если не логичным, то хотя бы адекватным. Ведь уже летом 2023-го Владимир может оставить «Сент-Луис» на правах свободного агента, а те лишатся шансов выручить за него хоть что-то.

Судя по всему, также считают и обозреватели авторитетного портала The Athletic, которые ставят Тарасенко на третье место в списке самых вероятных кандидатов на обмен. Выше него располагаются лишь Патрик Кейн и Джей Ти Миллер. Первый защищает цвета затеявшего тотальную перестройку «Чикаго», который уже успели покинуть четверо из семи лучших бомбардиров прошлой регулярки, включая Алекса Дебринкэта и Дилана Строума. А у второго также истекает действующее соглашение. Прошедшее первенство он завершил с 99 (32 + 67) очками в активе и наверняка потребует солидную прибавку к зарплате, но «Кэнакс» вряд ли смогут удовлетворить его требования. Сейчас он делит лишь 174-ю строчку по этому показателю ($5,25 млн).

Что касается Тарасенко, то в его приглашении заинтересованы сразу несколько представителей лиги, а сам «Сент-Луис» уже предпринимал попытку пристроить его в новую команду. Так, по данным СМИ, россиянин мог стать частью сделки по обмену Мэттью Ткачука из «Калгари», а также предлагал Канаде защитника Марко Сканделлу и выбор на драфте. Однако «Флэймз» не заинтересовались этим предложением и договорились с «Флоридой». В итоге им достались второй бомбардир прошлого первенства Джонатан Юбердо, а также Маккензи Уигар, Коул Швиндт. Кроме того, «Пантерз» пожертвовали свой пик первого раунда драфта-2025, а взамен получили шанс взять ещё одного хоккеиста в четвёртом.

Таким образом, отличная возможность усилить состав перспективным снайпером была упущена, а «Блюз» пришлось заняться поиском других кандидатов на замену Тарасенко. И, как полагают в The Athletic, одним из таковых может стать Давид Пастрняк из «Бостона». Пусть прошлый соревновательный год выдался для 26-летнего чеха не таким удачным, он всё равно остаётся крайне перспективным нападающим, способным забрасывать 40 и более шайб за турнир. Более того, этой отметки он достиг и в прошлом чемпионате, хотя и реализовывал моменты несколько хуже, чем пару лет назад. Загвоздка лишь в том, что вскоре он также станет свободным агентом и вполне может решить не задерживаться в Миссури.

Кроме того, пока неясно, насколько это выгодно самим «Брюинз». Ведь в качестве компенсации они получают более возрастного и подверженного травмам хоккеиста, которому ещё и придётся заново налаживать контакт с партнёрами. Чтобы заинтересовать их, «Сен-Луис Блюз» придётся отдать либо ещё кого-то из игроков, либо выбор на драфте. И в теории это может лишь ослабить их.

Вопрос в том, какие именно цели преследует «Сент-Луис». Если клуб не намерен выключаться из борьбы за Кубок Стэнли даже на один сезон, ему необходимо либо оставлять в составе Тарасенко, либо искать ему соответствующую замену. «Блюз» уже лишились третьего снайпера команды в лице Дэвида Перрона, а потеря россиянина создаст дефицит исполнителей данного амплуа. Если оставить Владимира за скобками, лишь один из действующих нападающих коллектива забивал больше 30 голов за регулярку в карьере. Правда, Брэндон Саад оформил это достижение в 2016-м, да и превысил отметку всего на один точный бросок.

Также по теме Ударный блюз: как Тарасенко, Бучневич и Барбашёв переписывают достижения российских троек в НХЛ Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв претендуют на звание самого результативного российского трио в НХЛ. В этом сезоне...

Если же «Сент-Луис» готов пожертвовать нынешним сезоном и инициировать небольшую перестройку, то логичным будет постараться получить за Тарасенко несколько перспективных хоккеистов с продолжительными контрактами, чьё переподписание не станет проблемой как минимум в ближайшее время. Далеко не факт, что они смогут сразу восполнить отсутствие звёздного снайпера, но хотя бы будут иметь возможность сделать это в будущем.

Однако в этом случае всё будет зависеть от самого Тарасенко и того, насколько твёрдо он настроен уйти из команды. Их звено с Павлом Бучневичем и Робертом Томасом выглядит крайне перспективным, подтверждением чему стала их высокая результативность в завершившейся регулярке. В первый же год все трое установили личные рекорды по очкам и нет ничего, что могло бы помешать им превзойти их. В новом клубе Владимиру придётся заново налаживать игровые связи и далеко не факт, что всё пройдёт так же гладко.

Провернуть же сделку по Тарасенко без его ведома по-прежнему невозможно. В его нынешнем договоре значится пункт, который позволяет ему наложить вето на любой обмен с его участием. Сам же россиянин если и решит сменить прописку, то наверняка будет рассчитывать на переход в состав претендента на Кубок Стэнли. Вывод об этом можно сделать на основании того, куда он был готов уйти в 2021-м. Тогда он предоставил «Сент-Луису» список из десяти клубов, куда был готов отправиться. Он не афишировался, но в прессе предполагали наличие в нём финалиста прошедшего плей-офф — «Тампа-Бэй Лайтнинг», их соперника за звание сильнейшего на Востоке — «Рейнджерс», а также «Вашингтона», «Бостона» и «Флориды».