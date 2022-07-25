Iltalehti: Пекка Ринне станет тренером вратарей молодёжной сборной Финляндии
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Об этом сообщает Iltalehti.
Напомним, что 35-летний вратарь завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он занимает третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству побед среди европейских вратарей, а также является обладателем «Везина Трофи» 2018 года и «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года.
Ранее стали известны результаты голосования болельщиков НХЛ за лучшее спасение ворот сезона-2021/22.