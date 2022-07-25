Iltalehti: Пекка Ринне станет тренером вратарей молодёжной сборной Финляндии

Известный финский голкипер Пекка Ринне займёт пост главного тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии по хоккею.

Об этом сообщает Iltalehti.

Напомним, что 35-летний вратарь завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он занимает третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству побед среди европейских вратарей, а также является обладателем «Везина Трофи» 2018 года и «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года.

Ранее стали известны результаты голосования болельщиков НХЛ за лучшее спасение ворот сезона-2021/22.