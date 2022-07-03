Фанаты признали сейв Сорокина лучшим в НХЛ сезона-2021/22

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Стали известны результаты голосования болельщиков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за лучшее спасение ворот сезона-2021/22.

Победителем стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который отразил бросок форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата 17 марта.

Панарин пробил из левого круга вбрасывания в пустой угол ворот. Сорокин в падении успел выставить клюшку и отразить шайбу.

26-летний Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в НХЛ.

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