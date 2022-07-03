Фанаты признали сейв Сорокина лучшим в НХЛ сезона-2021/22
Победителем стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который отразил бросок форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата 17 марта.
Панарин пробил из левого круга вбрасывания в пустой угол ворот. Сорокин в падении успел выставить клюшку и отразить шайбу.
26-летний Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в НХЛ.