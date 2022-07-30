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Овечкин рассказал, как отец помог ему избавиться от звёздной болезни

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как справился со звёздной болезнью.
Овечкин рассказал, как отец помог ему избавиться от звёздной болезни
  • AP
  • © Alex Brandon

«Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты ещё ничего не добился», — сказал Овечкин на YouTube-канале «МЯЧ Production».

По его словам, в начале карьеры в НХЛ у него не было мысли о том, сколько голов забить или сколько очков набрать, он просто хотел доказать себе и родителям, что они не зря потратили время и силы.

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

28 июля стало известно, что американские болельщики требуют отправить российского хоккеиста в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

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