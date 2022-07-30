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Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.
Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки
  • AP
  • © Alex Brandon

«Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: «Давай, работай. Я твой главный болельщик», — рассказал Овечкин на YouTube-канале «МЯЧ Production».

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

Российский хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На второй позиции Горди Хоу (801). Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши назвал Овечкина большим ребёнком.

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