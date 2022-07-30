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Оши назвал Овечкина большим ребёнком

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, каково быть напарником капитана команды Александра Овечкина.
Оши назвал Овечкина большим ребёнком
  • AP

«Учитывая, чего он уже добился и чего ещё может добиться, он просто большой ребёнок. Любит пошутить, не постесняется спеть Бритни Спирс в автобусе. Просто большой обалдуй. Сколько раз я забивал гол, а он обнимал меня так, что я уже думал, мне нужно будет показаться врачу», — сказал Оши в подкасте The Rink Live.

Он также заявил, что Овечкин отличный лидер, который заботится об игроках. По его словам, если его партнёрам по команде что-то нужно, то россиянин первым это выскажет и всё устроит.

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

28 июля стало известно, что американские болельщики требуют отправить российского хоккеиста в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

Ранее Овечкин сообщил, что хочет провести свой последний матч в Москве.

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