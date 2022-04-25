Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»
- AP
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В список номинантов вошёл российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, сообщается на сайте PHWA.
Отмечается, что трофей будет вручён одновременно с другими наградами НХЛ между третьей и четвёртой игрой финала Кубка Стенли.
Напомним, что российский нападающий играет за «Сент-Луис Блюз» с сезона-2012/13 и провёл за клуб 604 матча, в которых набрал 524 (252 + 272) очка.
Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ после матча с «Баффало Сэйбрз».