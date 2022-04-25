Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

Профессиональная ассоциация хоккейных авторов объявила имена номинантов на ежегодную награду «Билл Мастертон Трофи», которая вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

В список номинантов вошёл российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, сообщается на сайте PHWA.

Отмечается, что трофей будет вручён одновременно с другими наградами НХЛ между третьей и четвёртой игрой финала Кубка Стенли.

Напомним, что российский нападающий играет за «Сент-Луис Блюз» с сезона-2012/13 и провёл за клуб 604 матча, в которых набрал 524 (252 + 272) очка.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ после матча с «Баффало Сэйбрз».