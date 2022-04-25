Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

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Профессиональная ассоциация хоккейных авторов объявила имена номинантов на ежегодную награду «Билл Мастертон Трофи», которая вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.
Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»
  • AP
  • © Mark Humphrey

В список номинантов вошёл российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, сообщается на сайте PHWA.

Отмечается, что трофей будет вручён одновременно с другими наградами НХЛ между третьей и четвёртой игрой финала Кубка Стенли.

Напомним, что российский нападающий играет за «Сент-Луис Блюз» с сезона-2012/13 и провёл за клуб 604 матча, в которых набрал 524 (252 + 272) очка.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ после матча с «Баффало Сэйбрз».

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