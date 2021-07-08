СМИ: Тарасенко запросил обмен из «Сент-Луиса»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко запросил обмен в другую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: Тарасенко запросил обмен из «Сент-Луиса»
  • © Reuters

Как сообщает The Athletic, одной из причин такого решения Тарасенко стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Сент-Луиса» в 2018 и 2019 годах.

Третья операция в 2020 году была сделана в клинике Стедмана в Колорадо. Проведённые после операции тесты показали, что первые две операции не исправили повреждение связок. 

Сообщается, что нападающий считает, что между ним и врачами клуба не может быть полного доверия.

Также, по мнению россиянина, команда затянула с дополнительными тестами, несмотря на то что он жаловался на дискомфорт в плече перед плей-офф НХЛ.

В прошедшем сезоне Тарасенко набрал 14 (4 + 10) очков в 24 матчах в регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф набрал два (2 + 0) очка в четырёх встречах.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли.

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