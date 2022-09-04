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Агент: Свечников согласовал контракт с «Сан-Хосе»

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Даниэль Мильштейн, агент российского нападающего Евгения Свечникова, сообщил, что хоккеист согласовал контракт с «Сан-Хосе Шаркс».

Об этом агент спортсмена сообщил в социальных сетях.

Уточняется, что соглашение рассчитано на один год. Россиянин являлся неограниченно свободным агентом.

Свечников выступал за «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он принял участие в 72 матчах и набрал 19 очков (семь забитых шайб + 12 результативных передач).

Ранее сообщалось, что СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.

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