Агент Овечкина рассказал, что форвард улетел из России в США для подготовки к сезону НХЛ

Агент Александра Овечкина подтвердил, что форвард «Вашингтона» покинул Россию.

«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.

36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.