военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Овечкина рассказал, что форвард улетел из России в США для подготовки к сезону НХЛ

Короткая ссылка
Агент Александра Овечкина подтвердил, что форвард «Вашингтона» покинул Россию.
Агент Овечкина рассказал, что форвард улетел из России в США для подготовки к сезону НХЛ
  • globallookpress.com
  • © John Woods/Keystone Press Agency

«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.

36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить