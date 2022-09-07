Агент Овечкина рассказал, что форвард улетел из России в США для подготовки к сезону НХЛ
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- © John Woods/Keystone Press Agency
«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.
36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.
Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
Ранее Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.