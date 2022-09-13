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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» ответил, почему решил продолжить карьеру в КХЛ

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Канадский нападающий Седрик Пакетт рассказал, почему не остался в Северной Америке, а подписал контракт с командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — минским «Динамо».
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» ответил, почему решил продолжить карьеру в КХЛ
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«Я не получил интересных предложений в НХЛ этим летом, а ждать осени и пробного контракта не хотелось. Переезд в Минск — это отличное решение, которое себя полностью оправдывает. НХЛ молодеет, в АХЛ есть лимит на ветеранов, поэтому я стал рассматривать другие варианты. Но я очень доволен тем, что играю в КХЛ», — цитирует Пакетта РИА Новости.

По словам канадского хоккеиста, КХЛ является «очень быстрой лигой», в чём схожа с НХЛ. По его словам, по уровню спортсменов она значительно превосходит АХЛ, а к выступлению в ней необходимо привыкнуть. При этом Пакетт подчеркнул, что на новом месте работы его всё устраивает.

Седрик также отметил, что факт присутствия в команде североамериканцев плодотворно влияет на его адаптацию в новом клубе.

Пакетт известен по выступлениям за «Оттава Сенаторз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В 2020 году он помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевать Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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