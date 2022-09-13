«Авангард» проиграл «Сибири» по буллитам и потерпел пятое поражение подряд

Омский «Авангард» проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Новосибирске завершилась со счётом 2:2. По буллитам оказался сильнее новосибирский клуб.

В составе «Сибири» отличились Евгений Чесалин (44-я минута), Вячеслав Литовченко (54-я), Тейлор Бек (буллит). У «Авангарда» шайбы забросили Рид Буше (44-я) и Наиль Якупов (51-я).

«Авангард» (одно очко) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (девять) располагается на первой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение.