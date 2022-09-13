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«Авангард» проиграл «Сибири» по буллитам и потерпел пятое поражение подряд

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Омский «Авангард» проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» проиграл «Сибири» по буллитам и потерпел пятое поражение подряд
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Игра в Новосибирске завершилась со счётом 2:2. По буллитам оказался сильнее новосибирский клуб.

В составе «Сибири» отличились Евгений Чесалин (44-я минута), Вячеслав Литовченко (54-я), Тейлор Бек (буллит). У «Авангарда» шайбы забросили Рид Буше (44-я) и Наиль Якупов (51-я).

«Авангард» (одно очко) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (девять) располагается на первой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение.

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