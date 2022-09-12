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«Ак Барс» в овертайме уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение

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Казанский «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в овертайме уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение
  • РИА Новости

Игра в Казани завершилась со счётом 3:2 в пользу минского клуба.

В составе минского «Динамо» отличились Седрик Пакетт (28-я и 61-я минуты), Брэндон Козун(46-я). У «Ак Барса» шайбу забросили Кирилл Семёнов (25-я) и Александр Радулов (51-я).

«Динамо» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (пять) располагается на шестой строчке.

Ранее «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев».

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