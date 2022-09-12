военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ХК «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ХК «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев»
  • Gettyimages.ru

Игра в Уфе завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Спартака» отличились Илья Талулаев (32-я минута), Александр Хохлачёв (35-я), Максим Цыплаков (38-я). У «Салавата» шайбу забросил Сергей Шмелёв (40-я).

«Спартак» (девять очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» (пять) располагается на пятой строчке.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить