ХК «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев»
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Игра в Уфе завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.
В составе «Спартака» отличились Илья Талулаев (32-я минута), Александр Хохлачёв (35-я), Максим Цыплаков (38-я). У «Салавата» шайбу забросил Сергей Шмелёв (40-я).
«Спартак» (девять очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» (пять) располагается на пятой строчке.
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