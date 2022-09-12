ХК «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев»

Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Уфе завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Спартака» отличились Илья Талулаев (32-я минута), Александр Хохлачёв (35-я), Максим Цыплаков (38-я). У «Салавата» шайбу забросил Сергей Шмелёв (40-я).

«Спартак» (девять очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» (пять) располагается на пятой строчке.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.