ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ярославле завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе столичной команды отличились Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачёв (10-я), Максим Сорокин (36-я). У железнодорожников шайбы забросили Артём Ильенко (32-я), Александр Полунин (47-я).

ЦСКА (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (пять) располагается на восьмой строчке.

Ранее казанский «Ак Барс» в овертайме нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.