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ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

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Московский ЦСКА нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Игра в Ярославле завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе столичной команды отличились Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачёв (10-я), Максим Сорокин (36-я). У железнодорожников шайбы забросили Артём Ильенко (32-я), Александр Полунин (47-я).

ЦСКА (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (пять) располагается на восьмой строчке.

Ранее казанский «Ак Барс» в овертайме нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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