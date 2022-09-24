Кузнецов: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки за два сезона и наконец уйдёт на пенсию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной-лиге (НХЛ).

«Я очень надеюсь, что он забьёт в новом сезоне 80 или 90 голов… чтобы он смог побить рекорд Гретцки за два года и мы больше не говорили об этом и не забивали себе голову. Тогда он наконец-то сможет уйти на пенсию, и мы сконцентрируемся на будущем», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

36-летний российский нападающий является воспитанником московского «Динамо». Ови в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон оценил достижения Овечкина в НХЛ.