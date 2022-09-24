Жамнов назвал бредом возможный запрет на въезд в Чехию россиянам из НХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Поддержка российских игроков, которые находятся в «Сан-Хосе», — это большой плюс. То, что чехи не хотят видеть российских игроков, — это полный бред. Я думаю, что остальные клубы последуют примеру «Сан-Хосе», — цитирует Жамнова «РБК Спорт».

По его словам, если один из клубов не поедет в Чехию из-за запрета въезда россиян, то и другие клубы поддержат такое решение.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее в НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге.