В НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился новой информацией об участии российских игроков «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» в европейской серии.

«У нас нет беспокойства за российских игроков. У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее чешские хоккеисты «Сан-Хосе» поддержали россиян, которых могут не пустить в Прагу.