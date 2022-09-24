В НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге
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«У нас нет беспокойства за российских игроков. У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.
В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».
В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.
Ранее чешские хоккеисты «Сан-Хосе» поддержали россиян, которых могут не пустить в Прагу.