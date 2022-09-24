Чешские хоккеисты «Сан-Хосе» поддержали россиян, которых могут не пустить в Прагу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поддержал позицию клуба по участию команды в выставочных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Чехии.

«Мы поддерживаем команду, и особенно Барби (Барабанов). Я много играл с ним в прошлом году, он отличный парень. Это тяжёлая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан», — приводит слова Гертла San Jose Hockey Now.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее в «Сан-Хосе» заявили, что команда не поедет на матч в Прагу в случае отстранения россиян.