В «Сан-Хосе» заявили, что команда не поедет на матч в Прагу в случае отстранения россиян

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир отреагировал на информацию о возможном запрете въезда российским игрокам на матчи в Прагу.

«Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твёрдо уверен, что мы команда. Мы вместе. Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один», — приводит слова Грира San Jose Hockey Now.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее хоккейный инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ не обеспокоена вопросом участия российских игроков в вынесенных матчах лиги в Чехии.