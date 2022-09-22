Канадский журналист: в НХЛ не беспокоятся об участии россиян в матчах в Европе

Хоккейный инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ не обеспокоена вопросом участия российских игроков в вынесенных матчах лиги в Чехии.

«Я проверил эту информацию и узнал, что НХЛ не беспокоится о том, что российские игроки могут не принять участия в матчах в Праге», — написал Серавалли в социальных сетях.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее в МИД Чехии заявили, что направили письмо руководителям НХЛ, в котором выступили против участия российских спортсменов в матче между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.