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МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможном недопуске российских спортсменов в страну

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В МИД Чехии заявили, что направили письмо руководителям Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором выступили против участия российских спортсменов в матче между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.
МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможном недопуске российских спортсменов в страну
  • Gettyimages.ru

«Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию», — приводит сообщение министерства iSport.cz.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал НХЛ запретить играть россиянам в матчах между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Чехии.

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