Гашек призвал не допускать российских игроков на выставочные матчи НХЛ в Праге

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Олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) запретить играть россиянам в матчах между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Чехии.
Гашек призвал не допускать российских игроков на выставочные матчи НХЛ в Праге
  • AP

«Если НХЛ захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком. Если их допустят, я сделаю всё возможное, чтобы этот матч не проводился в Чехии», — написал Гашек в Twitter.

Он считает, что в случае, если матч состоится, необходимо, чтобы его осудили и проигнорировали все фанаты хоккея.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играет Алексей Барабанов, в «Нэшвилле» — Яков Тренин.  

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.

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