Агент Тренина: НХЛ скорее отменит матчи в Чехии, чем не пустит своих игроков

Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«НХЛ скорее отменит матчи, чем не пустит своих игроков, и неважно, россияне это или кто-либо ещё. У лиги чёткая позиция на этот счёт. Все визы у игроков давно стоят, сначала они будут выступать в Швейцарии, а потом — в Чехии. Все эти разговоры — пропаганда, которая не имеет никакого отношения к НХЛ. Ни Чехия, ни другая страна не может не пустить кого-то из игроков. Или матчи просто отменят», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Он также заявил, что Доминик Гашек, как и МИД Чехии, не указ для НХЛ. По его словам, если будет запрет на участие российских игроков, то матч просто не состоится.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В МИД Чехии подтвердили, что направили письмо руководству НХЛ, в котором предупредили, что страна не допустит российских игроков на свою территорию.

В «Сан-Хосе» играют Александр Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее защитник «Сан-Хосе» Радим Шимек выразил мнение, что клуб не должен играть в Праге без форварда Александра Барабанова.