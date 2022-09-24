Шимек о матчах НХЛ в Чехии: если Барабанов останется в Сан-Хосе, вся команда должна остаться

Защитник «Сан-Хосе» Радим Шимек считает, что клуб не должен играть в Праге без форварда Александра Барабанова.

«Конечно, я поддерживаю заявление Грира. Если Барби (Барабанов) останется здесь, вся наша команда должна остаться», — приводит слова чешского защитника «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов назвал бредом возможный запрет на въезд в Чехию россиянам из НХЛ.