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Шимек о матчах НХЛ в Чехии: если Барабанов останется в Сан-Хосе, вся команда должна остаться

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Защитник «Сан-Хосе» Радим Шимек считает, что клуб не должен играть в Праге без форварда Александра Барабанова.
Шимек о матчах НХЛ в Чехии: если Барабанов останется в Сан-Хосе, вся команда должна остаться
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Конечно, я поддерживаю заявление Грира. Если Барби (Барабанов) останется здесь, вся наша команда должна остаться», — приводит слова чешского защитника «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов назвал бредом возможный запрет на въезд в Чехию россиянам из НХЛ.

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