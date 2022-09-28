Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН из-за отказа Швейцарии в въездной визе.

«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу», — цитирует главу российской дипмиссии ТАСС.

Отмечается, что Карпов записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано во вторник перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.

Ранее Карпов высказался о фильме «Чемпион мира», который посвящён его поединку с Виктором Корчным в 1978 году.