Анатолий Карпов высказался о фильме «Чемпион мира»

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Гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о фильме «Чемпион мира», который посвящён его поединку с Виктором Корчным в 1978 году.
Анатолий Карпов высказался о фильме «Чемпион мира»
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«Что касается «Чемпиона мира», то история его удивительна. Начали трудиться с очень талантливыми людьми из студии ТРИТЭ Никиты Сергеевича Михалкова над серией документальных фильмов. И когда работа над сценарием была завершена, для меня приятный сюрприз: из рецензии узнал, что сценарий о моём матче с Корчным стал лауреатом конкурса Министерства культуры», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, фильм перешёл в разряд художественных, и его пригласили консультировать. Как отметил Карпов, он встречался в том числе с актёром Иваном Янковским.

«Мы изначально договорились, что если не будет излишних выдумок и фантазий, то главный герой носит моё имя», — отметил гроссмейстер.

Карпов добавил, что Янковский справился с ролью.

«Мне понравилось. Главное, чтобы понравилось зрителям», — заключил он.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк завоевала серебряную медаль ЧМ по быстрым шахматам 2021 года в дисциплине блиц.

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