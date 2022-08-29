военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Израильский журналист: у нас не смотрят на то, что Сулейманов из России

Короткая ссылка
Израильский журналист Майкл Йокин высказался о российском полузащитнике Магомеде-Шапи Сулейманове, который перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» на правах аренды.
Израильский журналист: у нас не смотрят на то, что Сулейманов из России
  • Gettyimages.ru

«Люди не очень понимают, зачем игрок такого класса приехал в Израиль. На то, что он из России, у нас не смотрят. Гораздо интереснее то, что он мусульманин. Для Турции это было логично, Израиль — странный выбор. Но никаких проблем нет», — цитирует Йокина «Чемпионат».

17 августа краснодарский клуб сообщил, что форвард перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Алан Агузаров, агент Сулейманова, высказался об аренде футболиста в «Хапоэль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить