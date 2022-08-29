Израильский журналист: у нас не смотрят на то, что Сулейманов из России

Израильский журналист Майкл Йокин высказался о российском полузащитнике Магомеде-Шапи Сулейманове, который перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» на правах аренды.

«Люди не очень понимают, зачем игрок такого класса приехал в Израиль. На то, что он из России, у нас не смотрят. Гораздо интереснее то, что он мусульманин. Для Турции это было логично, Израиль — странный выбор. Но никаких проблем нет», — цитирует Йокина «Чемпионат».

17 августа краснодарский клуб сообщил, что форвард перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Алан Агузаров, агент Сулейманова, высказался об аренде футболиста в «Хапоэль».