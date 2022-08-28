Агент Сулейманова: думаю, страница с «Краснодаром» для нас перевёрнута
«Я рад, что на флажке всё-таки решили уйти из «Краснодара», уже сейчас это даёт свои плоды! Пусть это и аренда, но, думаю, страница с «Краснодаром» для нас перевёрнута!» — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».
17 августа краснодарский клуб сообщил, что форвард перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах аренды за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее стало известно, сколько Сулейманов будет зарабатывать в «Хапоэле».