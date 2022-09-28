«Смешивают политику и спорт»: Норвегия не пускает на турниры Карякина, а Швейцария отказала в визе Карпову

Норвежская шахматная федерация заявила, что не хочет видеть на своих соревнованиях Сергея Карякина и других россиян, поддерживающих СВО. Кроме того, организация призвала другие страны поступить так же. Тем временем Швейцария перестала сохранять политический нейтралитет и без объяснения причин не выдала въездную визу Анатолию Карпову. Прославленный гроссмейстер должен был присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира», которая проходила в женевской штаб-квартире ООН.

Ситуация в мире шахмат с участием россиян в международных мероприятиях остаётся непростой. Официально они могут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, на прошлой неделе в ФИДЕ сообщили о завершении шестимесячной дисквалификации Сергея Карякина. Однако, как и ожидалось, это не гарантирует ни ему, ни другим гроссмейстерам допуск на турниры, поскольку последнее слово остаётся за организаторами коммерческих соревнований.

Первые шаги по полному отстранению россиян, в том числе и в нейтральном статусе, предприняла Норвежская шахматная федерация (NSF). В заявлении, опубликованном на официальном сайте, говорится, что на турнирах в этой стране не хотят видеть бывшего претендента на мировую корону и других спортсменов, поддерживающих СВО. При этом NSF настоятельно рекомендует всем остальным организаторам поступать точно так же.

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В Федерации шахмат России сразу же отреагировали на призыв норвежцев. Глава ФШР Андрей Филатов назвал его агрессивным. По словам специалиста, это противоречит как спортивным принципам, так и демократии.

«Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что ФИДЕ и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus («Мы одна семья». — RT) и принципа «Спорт вне политики», — приводит слова Филатова официальный сайт ФШР.

Впрочем, Карякин к такому развитию событий был готов. При этом гроссмейстер подчеркнул, что Норвегия в плане запретов и ограничений пошла дальше остальных стран.

«Если говорить глобально — ничего нового. Все известные западные соревнования (Grand Chess Tour и Norway Chess Tour) сразу заявили, что, если ты россиянин и хочешь играть, осуди специальную военную операцию. Норвегия пошла ещё дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», — сказал Карякин в интервью РИА Новости.

Однако на этом неприятные новости из мира шахмат не закончились. В среду стало известно, что Анатолий Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира», которая проходила в женевской штаб-квартире ООН.

Как рассказал постоянный представитель России при отделении организации Геннадий Гатилов, гроссмейстеру не выдали въездную визу в Швейцарию.

«Это стало неожиданностью, поскольку показ фильма — неполитизированное мероприятие, которое не должно вызывать никаких вопросов. Карпов — легендарный чемпион мира по шахматам. Он известен всем, и вызывает вопросы, на каком основании ему отказали», — цитирует Гатилова ТАСС.

Россиянин, кроме того, был соавтором фильма, а демонстрация картины проходила в рамках проекта «Искусство объединяет». Лента, напомним, рассказывает о шахматном поединке за звание чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

«Эта лента о нём. Взгляд на время через судьбу человека, через его поступки. Фильм побуждает задуматься о будущем», — отметила президент фонда социальных инициатив «Мир и гармония» Эльмира Щербакова.

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Из-за невозможности приехать в Женеву Карпов записал видеообращение к зрителям, которое было показано перед демонстрацией киноленты.

А постпред России Гатилов резюмировал: «Несмотря ни на что, мы будем продолжать проводить наши мероприятия. У нас есть определённые планы на этот счёт. Надеемся, что ООН в этом окажет нам поддержку. Так, как они, собственно, оказали поддержку и в этот раз, за что мы им признательны и благодарны».

Отреагировали на случившееся и в МИД России. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, этот инцидент демонстрирует, что даже Швейцария сегодня не может остаться в стороне от событий в мире.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Карякин же назвал ситуацию с Карповым свинством. По его словам, теперь в Европе каждый человек, занимающий пророссийскую позицию, виновен во всём на свете.

«Надо тебя везде запрещать и никуда не пускать. Тут уже приходится забывать про честную конкуренцию, про то, что в шахматах всё решается за шахматной доской. Очень хороший пример на эту тему — матч Карпов — Корчной. Потому что Корчной был из СССР, но покинул Советский Союз. Его в СССР многие не любили, но всё равно всё решалось за шахматной доской. Это был сложнейший матч, и Карпов в упорнейшей борьбе победил. Об этом был снят прекрасный фильм. Это как раз очередное доказательство того, что спорт должен быть вне политики», — сказал Карякин.