«Радоваться буду, когда окажусь за шахматной доской»: ФИДЕ подтвердила завершение дисквалификации Карякина

Российский шахматист Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и теперь может принимать участие в международных соревнованиях, заявили в пресс-службе ФИДЕ. Сам гроссмейстер сдержанно отреагировал на эту новость и признался, что порадуется, когда окажется за одним столом с соперником из другой страны. Есть у шахматиста ещё одна принципиальная позиция, которая может помешать его долгожданному возвращению на турниры: он намерен выступать только под российским флагом.

Гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может выступать на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщили в четверг, 22 сентября, в пресс-службе организации.

Россиянин был наказан за то, что в конце февраля в открытом письме поддержал специальную военную операцию на Украине и далее публично высказал свою политическую позицию. Из-за отстранения он пропустил турнир претендентов в Мадриде, который в итоге выиграл его соотечественник Ян Непомнящий.

Сам Карякин был удивлён решением ФИДЕ допустить его до соревнований, поскольку после вынесения решения о дисквалификации не изменил поведения и продолжил достаточно активно высказываться по поводу ситуации в мире. При этом критика с его стороны последовала и в адрес международной федерации. Сергей даже предлагал создать альтернативную организацию, но идея поддержки не получила.

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«С одной стороны, новость позитивная, с другой — какой‑то эйфории я не испытываю. Посмотрим, как будут развиваться события. Я‑то свою точку зрения не поменял: поддерживаю Россию, руководство своей страны. Если меня уже за это банили, то где гарантия, что западный шахматный мир вновь не надавит на руководство ФИДЕ и мне не дадут следующую дисквалификацию? Этот вопрос будет висеть в воздухе», — приводит слова гроссмейстера «Матч ТВ».

Впрочем, даже с допуском от международной федерации, далеко не на всех турнирах россиянина будут рады видеть. По словам Карякина, для него закрыты все частные соревнования, которые проводятся в Европе.

«Ни один из организаторов меня не будет приглашать, зная мою позицию. Если говорить о мероприятиях под эгидой ФИДЕ, то где они будут проходить? Если в недружественных странах, то туда ехать по понятным причинам нельзя. Если в дружественных, то есть о чём говорить», — добавил шахматист.

Ещё один момент, который волнует Сергея, — это условия допуска на турниры. Сейчас отечественные шахматисты участвуют в международных соревнованиях под флагом ФИДЕ, а национальная сборная всё ещё отстранена. У Карякина на этот счёт есть принципиальная позиция.

«Я буду выступать только под российским флагом! А если не пустят, значит, по сути, дисквалификация не закончится», — сказал гроссмейстер в разговоре с «Чемпионатом».

Как сообщили РИА Новости в правовом департаменте ФИДЕ, ситуация с символикой остаётся двоякой. В рейтинге международной федерации спортсмен спокойно может использовать триколор, а на турнирах — нет.

«В цикле чемпионата мира флаг России запрещён до конца текущего года. В рейтинговых турнирах спортсмены имеют право выступать под флагом Федерации шахмат России, даже если эти турниры проводятся за пределами РФ. Но организаторы конкретного частного соревнования имеют право потребовать от участника согласиться выступить под флагом ФИДЕ», — отметили в организации.

Поэтому пока Карякин предпочитает выдержать паузу и понять, как дальше будут развиваться события.

«Порадуюсь, когда не на словах приму участие в турнире, а на деле, за шахматной доской против соперника из другой страны. Я не отрицаю, что хотел сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце этого года или на Кубке мира в следующем сезоне», — добавил гроссмейстер.

При этом, по мнению 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, ФИДЕ должна допустить Карякина до следующего турнира претендентов.

«Это замечательно, что закончилась дисквалификация и он может участвовать в турнирах. Его дисквалификация была полным безобразием, у ФИДЕ не было прав на лишение его возможности выступать на отборочном цикле турнира претендентов. Считаю, что ФИДЕ должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на предстоящий турнир — это не полная реабилитация, но была бы частичной», — приводит слова специалиста ТАСС.

Надо отметить, что в начале августа Аркадий Дворкович был переизбран на пост главы ФИДЕ, победив украинского кандидата Андрея Баришпольца. А первым вице-президентом организации стал индиец Вишванатан Ананд, который пользуется огромным авторитетом в шахматном мире и в то же время никогда не занимался политикой.

Гроссмейстер Сергей Шипов тогда выражал мнение, что это решение конференции ФИДЕ показала настрой большинства стран, которые выбрали путь мира вместо дальнейшей борьбы с Россией.

«Подавляющий перевес в голосах за Дворковича обеспечили государства, которые не участвуют в конфликте вокруг Украины. Легко догадаться, что за 16 голосов поддержали оппонента россиянина, строившего свою игру исключительно на политических лозунгах и русофобии. Но остальной мир намного больше, чем страны НАТО и примыкающие к ним. Очевидно, что им нужна позитивная шахматная повестка, а не конфронтация. То есть партия мира оказалась значительно массивнее, она и победила», — заявил Шипов в интервью RT.

Таким образом, не исключено, что опасения Карякина по поводу будущего отчасти напрасны. Ведь завершение его дисквалификации можно рассматривать как ещё один маленький шаг в сторону снятия санкций с российского спорта.