«К таким людям теряешь доверие»: почему Карлсен демонстративно отказался играть с американцем Ниманном

Магнус Карлсен вновь потряс шахматный мир необычным поступком. В начале сентября норвежец неожиданно снялся с престижного турнира в Сент-Луисе, проиграв белыми Хансу Ниманну из США. А накануне он демонстративно сдался на втором ходу матча с Ниманном во время онлайн-соревнований. Эксперты и любители шахмат полагают, что таким образом чемпион мира не только выражает протест против американца, который ранее был уличён в жульничестве, но и пытается привлечь внимание к проблеме в целом.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, похоже, объявил холодную войну молодому гроссмейстеру из США Хансу Ниманну. В понедельник, 19 сентября, во время онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup прославленный норвежец позволил себе эпатажную выходку, просто отказавшись от борьбы во время встречи с американцем.

Их партия во второй день соревнований ничем примечательным не отличалась. Игравший белыми Ниманн пошёл пешкой на d4, Карлсен ответил ходом конём f6. Ханс продолжил, двинув другую пешку на c4, но Магнус моментально нажал кнопку «сдаться» и отключил камеру.

Комментаторы поединка даже не сразу поняли, что произошло, и были шокированы поведением чемпиона.

«Магнус попросту отказывается играть с Хансом. Он будет участвовать в турнире, но он говорит: «С ним играть я не буду». Это очень серьёзное заявление», — сказала индийская шахматистка Таня Сачдев.

Очевидно, что этот демарш был тщательно спланирован. Спортсмен понимал, что не может совсем не явиться на встречу с Ниманном, так как это означало бы автоматическое снятие с турнира. Поэтому норвежец сделал один ход, на втором признал поражение, а затем как ни в чём не бывало вышел на оставшиеся партии дня и блестяще их провёл. Он обыграл американца Левона Ароняна в матче, который Сачдев назвала лучшим на турнире к тому моменту, а затем чёрными сыграл вничью с 17-летним индийским вундеркиндом Рамешбабу Прагнанандхой.

Таким образом становится понятно, что отказ от игры с Ниманном — это некое заявление, которое Карлсен не может или не хочет произнести вслух. И оно берёт начало на недавнем турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе, где чемпион мира неожиданно проиграл малоизвестному американцу и затем снялся с соревнований. Ханс нанёс Магнусу поражение чёрными и прервал его серию из 53 побед.

Отказываясь от продолжения борьбы на турнире в США, норвежец не дал каких-то вразумительных объяснений. Он лишь написал в соцсетях, что ему всегда нравилось играть в Сент-Луисе и что он надеется вернуться туда в будущем. Но к этому посту игрок приложил видеозапись выступления футбольного тренера Жозе Моуриньо, который произносит: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

И хотя Карлсен не произнёс вслух ни слова, многие шахматисты и эксперты объяснили его поведение тем, что он заподозрил соперника в мошенничестве. Дело в том, что Ниманна несколько раз до этого ловили на обмане во время онлайн-турниров и даже отстраняли от игры на шесть месяцев на престижном портале Сhess.com. Сам 19-летний гроссмейстер признал, что раньше, будучи подростком, жульничал при игре на деньги в интернете, но больше так не поступает. Также Ханс подчеркнул, что никогда не прибегал к обману в игре за доской.

В интернете развернулась активная дискуссия по поводу того, каким образом американец мог смошенничать в личной встрече, и кто-то даже предположил, что шахматист якобы использовал для получения подсказок анальные бусы, которые вибрировали в соответствии с необходимыми ходами. В обсуждении принял участие даже Илон Маск, который прокомментировал возможное читерство Ниманна цитатой из Артура Шопенгауэра, добавив реплику от себя: «Талант достигает цель, которую никто не может достичь; гений — ту, которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)».

Американский шахматист отверг все обвинения в мошенничестве и даже заявил, что готов играть голым, чтобы доказать свою честность. Однако чемпион мира этими заверениями, видимо, не впечатлился.

Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири, комментируя поведение норвежца во время онлайн-турнира, заметил, что «он явно на что-то намекает».

«Но пока не поймаешь человека с поличным, ничего сделать нельзя. Пока что всё выглядит очень странно. Конечно, если бы Ханс жульничал, было бы понятно, почему Карлсен не хочет с ним играть, но если это не так, то всё очень неправильно. Так что не знаю, посмотрим. От Магнуса все ожидают что-то эдакое, но он, похоже, просто не хочет играть с Хансом. Примечательно, что следующую игру он сыграл очень хорошо. Довольно интересно, потому что мне казалось, что после такого он будет обеспокоен, но он действовал как ни в чём не бывало. Он, определённо, человек необычный», — отметил Гири.

Он также признался, что сложно играть с соперниками, которые сознавались в жульничестве, потому что к таким людям теряется доверие.

«Это очень, очень серьёзная проблема. Кроме того, намёки на нечестную игру — это такая же большая проблема, и их нужно решать», — подчеркнул шахматист.

В свою очередь, Левон Аронян заявил, что понимает чувство досады, которое испытывает коллега, хотя и не может быть уверен, что подозрения норвежца обоснованны.

«Теперь я как меж двух огней. Я действительно считаю, что Ханс не самый честный на руку игрок, когда дело касается онлайн-турниров. Но он молодой парень, надеюсь, для него это послужит уроком, и впредь он не будет делать чего-то плохого. В целом, мне кажется, эта проблема требует решения, и варианты её решения существуют», — сказал американский шахматист.

Темы читерства коснулся и Ян Непомнящий, который также играл в Сент-Луисе. Россиянин признался, что общее впечатление от турнира было омрачено скандалом, разразившимся после третьего тура, и решением Карлсена выбыть из борьбы.

«Не возьмусь выносить вердикт, так как могу опираться только лишь на свой опыт, знания, интуицию и ощущения. Надеюсь, что негативный информационный шум поутихнет, меры, принимаемые организаторами, будут сводить вероятность нечестной игры к минимуму, а справедливость восторжествует», — написал Непомнящий в соцсетях.

Менеджер онлайн-турниров Champions Chess Tour (в рамках которого и проходит Julius Baer Generation Cup) Арне Хорвей рассказал, что Карлсену может грозить дисциплинарное взыскание за неспортивное поведение (предупреждение или штраф), но он точно не будет отстранён от соревнований. Что касается подозрений в отношении Ниманна, то организаторы серии тщательно проанализировали игры с его участием и не обнаружили каких-либо признаков нечестной борьбы.

По словам специалиста, есть ряд правил, которым игроки следуют во время онлайн-турниров. Так, шахматисты должны находиться в комнате одни, они не могут выходить из-за стола до окончания партии. Кроме того, устанавливаются камеры, направленные на стол, чтобы арбитрам была видна вся зона игры. В некоторых случаях рефери могут даже приехать домой к участникам турнира. Всё это позволяет сохранять репутацию шахмат как чистого вида спорта, подчеркнул менеджер.