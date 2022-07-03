«Даже лучше, чем мы рассчитывали»: Поткин — о яркой игре Непомнящего, турнире претендентов и заявлениях Карлсена

Ян Непомнящий демонстрирует не только яркую игру на турнире претендентов, но и выдающиеся результаты, которые даже превосходят предварительные ожидания. Об этом в интервью RT заявил тренер шахматиста Владимир Поткин. По его словам, успех подопечного объясняется не везением и стечением обстоятельств, а упорной работой над собой. Он также объяснил, почему соперники российского гроссмейстера в Мадриде выглядели столь невнятно, и рассказал, как на него повлияли резонансные заявления чемпиона мира Магнуса Карлсена.

— Думаю, вас с Яном уже можно поздравить с успехом. Ему осталось сделать буквально полшага — добыть одну ничью в двух партиях, чтобы официально стать претендентом на звание чемпиона мира. Гордитесь своим подопечным?

— Давайте всё-таки дождёмся окончательных результатов, ведь в спорте всякое бывает. Но хочется верить, что необходимый результат будет достигнут. Что касается игры Яна на этом турнире, то я, безусловно, им доволен. В отличие от других участников, которые потерпели по несколько поражений, он прошёл дистанцию без осечек и, что особенно важно, не только побеждал в те моменты, когда была возможность это сделать, но и держал трудную оборону.

Например, обе партии с Фабиано Каруаной он провёл в защите и не позволил американцу выиграть. Очень важно уметь не только атаковать, но и защищаться, когда это необходимо. Ян проявил большую выдержку, сохранил хладнокровие на протяжении всей дистанции, и это, пожалуй, самое важное качество, позволяющее выигрывать турнир претендентов.

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— Можно сказать, сыграл образцово-показательно?

— Думаю, пять побед и ни одного поражения на сегодняшний день — отличный результат. Обычно для первого места хватает и меньшего количества очков. Так что нынешний результат уже превзошёл наши ожидания — он сыграл лучше, чем мы рассчитывали. Ян демонстрирует на этом турнире очень яркую игру. Особенно я бы хотел отметить стартовый поединок, в котором он играл с Дин Лижэнем. Многие называли китайского шахматиста одним из фаворитов турнира, но Непомнящему удалось навязать ему сложную борьбу чёрными и провести отличную атаку на короля.

В прошлом году после победы на турнире претендентов в Екатеринбурге он провёл большую работу и вырос как шахматист, поднялся ещё на одну ступеньку. И сегодняшние результаты неспроста. Нельзя сказать, что Яну где-то повезло. Нет, он заслужил этот результат своей неустанной работой за доской и вне её.

— Владимир Крамник заявил, что соперники Непомнящего на удивление слабы. Это действительно так или они просто опустили руки, понимая, что лидера не догнать?

— Здесь много молодых шахматистов, которые просто не выдержали напряжения, давления и, может быть, даже ответственности, которую на них возложили. Думаю, на игре Алирезы Фируджи не могло не сказаться, что чемпион мира Магнус Карлсен прочил ему роль главного фаворита.

А потом Ян задал очень высокий темп, много побеждал, и те шахматисты, которые пытались за ним гнаться, в том числе Фабиано Каруана, потратили очень много сил. Они играли с повышенным напряжением и как результат терпели поражения. А поскольку турнир очень сильный и любой участник может обыграть другого, получилось такое отставание, которое мы видим в данный момент.

— А вашего ученика задели или, может, мотивировали те слова Карлсена про Фируджу?

— Он один из тех шахматистов, которым не требуется дополнительная мотивация, для него главное — именно борьба за первое место на турнире претендентов. Но вполне возможно, что чемпион мира только лишний раз подстегнул Яна на борьбу, поскольку он обыграл Алирезу уже трижды за прошедшие два месяца: два раза здесь, в Мадриде, и ещё один — на супертурнире в Бухаресте.

— Многие эксперты, в том числе Анатолий Карпов, говорили, что для Непомнящего главное — восстановить психологическое равновесие после болезненного поражения в чемпионском матче с Карлсеном. Действительно ли это так сильно выбило его из колеи?

— Могу сказать, что тот матч сложился, безусловно, не так, как мы хотели, и не отразил всей проведённой работы, класса и силы игры нашего шахматиста. Переломной стала шестая партия, после которой мы наблюдали совсем другую картину. Если до неё силы были примерно равны, может быть, даже с небольшой игровой инициативой Яна, то начиная с седьмой партии у него уже перестало что-либо получаться.

О том, был ли он выбит из колеи, говорит тот факт, что сразу после встречи с Карлсеном он полетел на чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу и очень достойно сыграл там. Был буквально в нескольких шагах от победы и занял второе место. Этот результат показал, что он по праву является одним из лучших шахматистов мира, ведь после такого сложного матча за корону он сохранил достаточно сил для высокого результата. И, как мы видим сейчас, проделанная работа всё-таки дала свои плоды. Ян сейчас реализует то, что наработано, и это даёт ему уверенность и психологическое спокойствие.

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— Ваш подопечный практически обеспечил себе матч-реванш, но Карлсен может отказаться защищать титул. Как считаете, он это заявляет всерьёз?

— Чемпион мира имеет право на такие громкие высказывания. В тот момент, когда он говорил, что согласен выйти на матч лишь с Фируджей, этот молодой и талантливый шахматист действительно показывал весьма яркую игру. Можно понять, что привлекло Магнуса. Но сейчас ситуация совсем иная, в Мадриде Алиреза не только не смог побороться за первое место, но и оказался в конце турнирной таблицы.

Но нужно дождаться, что скажет норвежец. Я думаю, своё решение он объявит уже в ближайшие дни. И надеюсь, что он не откажется от своих спортивных принципов и покажет, что для него главное — встретиться с самым достойным соперником, который есть на данный момент. С тем, кто прошёл официальное сито отбора.

— Для вашей команды принципиально сыграть именно с норвежцем?

— Безусловно. Он ведущий шахматист, чемпион мира, спортсмен, каких мало в истории. С ним матч будет самым интересным. Но давайте сначала дождёмся окончания турнира претендентов.