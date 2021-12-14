Карлсен заявил, что может отказаться от защиты титула чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что матч за мировую шахматную корону потерял для него былую ценность.

«Те, кто ожидает, что я сыграю в матче на первенство мира в следующий раз, — довольно большая вероятность, что они будут разочарованы. На протяжении большей части года мне было ясно, что матч с Яном Непомнящим должен стать последним. Это значит для меня уже не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные. То, что случилось на турнире Grand Swiss в Риге, где Алиреза Фируджа победил и квалифицировался на турнир претендентов… Тогда, может быть, я встречусь с ним в следующий раз. Это может стать тем, что мотивирует меня как следует. Если же на турнире претендентов победит кто-то другой, я вряд ли сыграю в матче на первенство мира», — цитирует слова Карлсена VG, ссылаясь на Unibet.

31-летний Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. Накануне норвежец победил россиянина Яна Непомнящего в 11 партиях со счётом 7,5:3,5 в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Дубае.

Ранее Ананд поделился мнением о помощи Дубова Карлсену в подготовке к матчу с Непомнящим.