Ананд поделился мнением о помощи Дубова Карлсену в подготовке к матчу с Непомнящим

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд высказался о помощи российского шахматиста Даниила Дубова чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в подготовке к матчу с другим россиянином Яном Непомнящим.

«Мы живём в глобализированном мире, где люди спокойно работают на иностранные компании, переезжают в другие страны, берут иностранных игроков в футбольные клубы, даже болеют за футбольные клубы из других стран. В то же время нельзя сказать, что с национальными идеями всё кончено», — цитирует Ананда «Чемпионат».

По его мнению, если Дубов верит в свою правоту, то он прав и на самом деле. При этом Ананд понимает, что есть много людей, которые не будут согласны с решением Даниила.

«Мне кажется, не так важно, что кто-то не соглашается с ним публично. Более значимо, если кто-то лично высказывает ему своё неодобрение», — добавил Ананд.

Карлсен победил Непомнящего в 11 партиях со счётом 7,5:3,5. Матч проходит в Дубае.

Дубов помогал Карлсену при подготовке к матчу за шахматную корону, за что подвергся критике со стороны соотечественников.

Ранее Карлсен заявил, что в матче с Непомнящим всё решила шестая партия.