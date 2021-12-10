Карлсен — о победе над Непомнящим: всё решила шестая партия

Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии высказался о результате матча с россиянином Яном Непомнящим в противостоянии за шахматную корону.

«Не ожидал, что всё пойдёт именно так и матч закончится так быстро. Думаю, что это было очень хорошее профессиональное выступление. Я ни о чём не жалею, просто очень доволен», — цитирует РИА Новости Карлсена.

Он напомнил, что после пятой партии была ничья, и шансы на победу были равные. Однако потом всё перевернулось и пошло по задуманному плану.

«Всё решила шестая партия, которая стала настоящей битвой. Ян не смог показать свою лучшую форму. Обидно, но такое случается», — сказал норвежский гроссмейстер.

Призовой фонд матча составил €2 млн. Карлсен за победу получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

Ранее Непомнящий прокомментировал поражение от Карлсена.