Карлсен — о победе над Непомнящим: всё решила шестая партия

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Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии высказался о результате матча с россиянином Яном Непомнящим в противостоянии за шахматную корону.
Карлсен — о победе над Непомнящим: всё решила шестая партия
  • © официальный сайт ФИДЕ

«Не ожидал, что всё пойдёт именно так и матч закончится так быстро. Думаю, что это было очень хорошее профессиональное выступление. Я ни о чём не жалею, просто очень доволен», — цитирует РИА Новости Карлсена.

Он напомнил, что после пятой партии была ничья, и шансы на победу были равные. Однако потом всё перевернулось и пошло по задуманному плану.

«Всё решила шестая партия, которая стала настоящей битвой. Ян не смог показать свою лучшую форму. Обидно, но такое случается», — сказал норвежский гроссмейстер.

Призовой фонд матча составил €2 млн. Карлсен за победу получит €1,2 млн, Непомнящий — €800 тыс.

Ранее Непомнящий прокомментировал поражение от Карлсена.

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