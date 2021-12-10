Непомнящий — о поражении от Карлсена: это важный опыт

Россиянин Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Это важный опыт. Я не знаю, что произошло со мной после пятой партии. Мне надо взять какое-то время и понять, проанализировать, что пошло не так», — цитирует ТАСС гроссмейстера.

По словам Непомнящего, он считал, что матч пойдёт по другому сценарию.

«В целом у меня было больше шансов, чем я ожидал», — добавил 31-летний уроженец Брянска.

Карлсен 10 декабря досрочно защитил титул чемпиона мира.

Шахматист из Норвегии играл чёрными. 11-я партия завершилась на 49-м ходу победой Карлсена.

Таким образом, итоговый счёт стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.

Матч проходил в Дубае (ОАЭ).

Ранее гроссмейстер Александр Морозевич прокомментировал результат десятой партии за мировую шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном.