Непомнящий — о поражении от Карлсена: это важный опыт
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«Это важный опыт. Я не знаю, что произошло со мной после пятой партии. Мне надо взять какое-то время и понять, проанализировать, что пошло не так», — цитирует ТАСС гроссмейстера.
По словам Непомнящего, он считал, что матч пойдёт по другому сценарию.
«В целом у меня было больше шансов, чем я ожидал», — добавил 31-летний уроженец Брянска.
Карлсен 10 декабря досрочно защитил титул чемпиона мира.
Шахматист из Норвегии играл чёрными. 11-я партия завершилась на 49-м ходу победой Карлсена.
Таким образом, итоговый счёт стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.
Матч проходил в Дубае (ОАЭ).
Ранее гроссмейстер Александр Морозевич прокомментировал результат десятой партии за мировую шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном.