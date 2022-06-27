Стратегическая ничья: Непомнящий разошёлся миром с Каруаной и сохранил лидерство в шахматном турнире претендентов

Ян Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов на шахматную корону, который проходит в Испании. После девяти туров он на одно очко опережает американца Фабиано Каруану. Второе очное противостояние двух лидеров снова завершилось вничью на 40-м ходу. В выходные же россиянин чёрными фигурами обыграл Рихарда Раппорта и белыми разошёлся миром с Дин Лижэнем.

К ключевой встрече второго круга турнира претендентов с Фабиано Каруаной Ян Непомнящий подошёл в статусе единоличного лидера и без поражений. Последнее обстоятельство, по мнению экспертов, имеет огромное значение в продвижении россиянина к заветной цели — ещё одному чемпионскому матчу с Магнусом Карлсеном. Как отметил гроссмейстер Сергей Шипов, Непомнящему очень важно не проигрывать, чтобы сохранить позитивный психологический настрой.

«У него два соперника: Каруана и он сам. Если одну партию Ян всё-таки проиграет, то что произойдёт дальше? Все вспоминают шестую партию матча на первенство мира. Если Ян потеряет баланс между холодным рассудком, творческим поиском и давлением этой нервной системы, то может случиться резкий спад. Фабиано предсказуемо играет. Он так действует всегда. Какой-то плюс он неизбежно наберёт. Поэтому Яну просто нужно получить на пол-очка больше», — цитирует шахматиста «Матч ТВ».

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Пока Непомнящий справляется с этой задачей более чем успешно. В матче седьмого тура он обыграл Рихарда Раппорта, завершив, таким образом, первую половину турнира с четырьмя победами. Интересно, что в этой встрече россиянин в какой-то момент предлагал сопернику ничью, однако тот отказался — за что впоследствии поплатился поражением.

В восьмом туре Ян встречался с китайцем Дин Лижэнем, и этот матч он быстро свёл к ничьей, сделав умный стратегический ход и сэкономив силы на предстоящую встречу с основным противником. А вот Каруана в этот день провёл изматывающую шестичасовую партию с соотечественником Хикару Накамурой, которая завершилась победой последнего, и это позволило россиянину оторваться от преследователя в турнирной таблице на целое очко.

Очная встреча двух лидеров в первом круге завершилась миром, но тогда Непомнящий играл белыми. В этот раз первый ход был за американцем, который всячески демонстрировал свой решительный настрой на победу. Россиянину же для сохранения первой строчки в турнирной таблице достаточно было не уступить, но и эта задача была весьма непростой.

В начале матча Каруана действовал достаточно быстро, Непомнящий же часто брал длительные паузы на раздумья. Временами ему удавалось обострять, но соперник отвечал не менее агрессивно. Всерьёз поставить в тупик Каруану россиянину удалось на 17-м ходу: американец размышлял над следующим действием больше получаса. Вскоре после этого шахматисты разменяли ферзей, а затем Фабиано добился преимущества, побив конём пешку на d5.

Кульминация встречи наступила к 21-му ходу, когда Ян сыграл конём на с5 и позволил Каруане сделать шах конём на е7. Следующим ходом россиянин, естественно, увёл короля из-под угрозы, но ситуация для него выглядела довольно плачевно и при должном развитии от американца оставляла немного шансов на положительный исход. Однако после почти 20-минутного раздумья Каруана не нашёл ничего лучше, как побить слоном пешку на f5, дав тем самым Яну возможность с честью выйти из положения.

Если несколько ходов ранее компьютер однозначно отдавал преимущество белым, то теперь машина зафиксировала равенство. И Непомнящий едва не выжал из осечки оппонента максимум. Американец, оказавшись в цейтноте, начал ошибаться, и у Яна был реальный шанс довести матч до победы. Но он, увы, наступил на те же грабли. Недаром Карлсен пошутил над россиянином, сказав в ходе трансляции его матча с Накамурой, что Ян снова взялся за старое, «быстро делая плохие ходы».

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Но эта ничья с главным конкурентом всё равно ещё ближе подводит Непомнящего к победе в турнире и повторному сражению за шахматную корону. Тем более что в параллельных матчах Алиреза Фируджа нанёс поражение Раппорту, а Теймур Раджабов обыграл Накамуру. Таким образом, шансы остальных участников вмешаться в борьбу за победу между Непомнящим и Каруаной выглядят достаточно призрачными.

«Эта ничья в пользу Яна, он играл чёрными. Каруана, по сути, единственный соперник в турнире, и Ян сохранил отрыв в одно очко, поэтому важно было удержать ничью. Теперь у нашего шахматиста все шансы на первое место», — сказал по этому поводу вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков.

Впереди у спортсменов ещё пять туров, и самым сложным для Непомнящего выглядит матч с Накамурой. Впрочем, встреча первого круга с американцем Яну откровенно не удалась, и можно надеяться, что новая пройдёт в совершенно ином ключе. Тем более что у россиянина будет преимущество первого хода. Также белыми он сыграет против Раппорта и Раджабова, над которыми уже брал верх на этом турнире.

А оставшиеся две встречи чёрными россиянин проведёт с рассыпавшимся по ходу соревнований Фируджей и явным аутсайдером Ян-Кшиштофом Дудой. Пока что шахматисты отправляются на выходной, они продолжат борьбу в среду, 29 июня.