Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий и Фабиан Каруана из США не смогли выявить победителя в матче девятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал шесть с половиной очков и остался лидером соревнований. Каруан, у которого пять с половиной очков, расположился на втором месте.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая не смогли выявить победителя в матче восьмого тура шахматного турнира претендентов.