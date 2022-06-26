Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем на шахматном турнире претендентов

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Россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая не смогли выявить победителя в матче восьмого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем на шахматном турнире претендентов
  • РИА Новости

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал шесть очков.

Перед восьмым туром Непомнящий лидировал в таблице с пятью с половиной очками из семи возможных. Второе место занимал Фабиано Каруана (США), набравший пять баллов. На третьей позиции расположился Хикару Накамура (США), в активе которого было 3,5 балла.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.

Ранее Непомнящий переиграл Раппорта на шахматном турнире претендентов.

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