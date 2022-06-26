Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем на шахматном турнире претендентов
- РИА Новости
Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась вничью. Российский гроссмейстер набрал шесть очков.
Перед восьмым туром Непомнящий лидировал в таблице с пятью с половиной очками из семи возможных. Второе место занимал Фабиано Каруана (США), набравший пять баллов. На третьей позиции расположился Хикару Накамура (США), в активе которого было 3,5 балла.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном — в матче за мировую шахматную корону.
Ранее Непомнящий переиграл Раппорта на шахматном турнире претендентов.