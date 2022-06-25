Непомнящий переиграл Раппорта на шахматном турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

Российский гроссмейстер чёрными фигурами обыграл венгра Рихарда Раппорта в седьмом туре соревнований.

Непомнящий одержал четвертую победу в семи партиях. Он набрал 5,5 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице. В следующем туре россиянин сыграет с Дин Лижэнем из Китая.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение Яну-Кшиштофу Дуде из Польши в шестом туре шахматного турнира претендентов.



